Margriet Boersma (25) stopt als raadslid in Zwolle en vertrekt naar Kampen: ‘De stad wordt te groot’ (populaire CDA-boer Van Vilsteren maakt comeback)

Analyse Bijna een derde van politiek Zwolle vertrekt voortijdig: ‘Ga niet lichtvoe­tig om met raadszetel’

30 januari De stop is uit de gootsteen van de Zwolse politiek getrokken en voorlopig duwt niemand die er weer in. Krap drie jaar na de verkiezingen is al een kwart van de oorspronkelijke gemeenteraadsleden vertrokken. Met de vrijwel zekere overstap van Thom van Campen naar de Tweede Kamer is zelfs meer dan de helft van de eerste VVD-fractie straks verdwenen. Zorgelijk?