Marieke (34) verovert Nederland met haar fietskoeriers: ‘Geef me de grootste problemen, dan kom ik tot m’n recht’

Gaya is gefocust. Ze kijkt niet afwijzend, maar een hartelijke begroeting is het ook niet meteen. Onderzoekend, dat is haar blik. In de gang van het hoofdkantoor van fietskoeriersbedrijf Cycloon wacht ze haar baas en het bezoek op. Gaya is in tien jaar tijd uitgegroeid tot zo veel meer dan het huisdier van directeur Marieke Snoek. Gaya ís Cycloon. Snoek kocht haar toen het hondje acht weken jong was, sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Ook op de werkvloer. Nou ja, tot voor kort. Zoals het gaat met een bedrijf dat uit z’n voegen barst, moeten er offers gebracht worden.