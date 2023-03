Marieke en Maikel openen een Italiaanse broodjeszaak in Zwolle: 'Onze droom komt uit'

indebuurt.nlZe woonden in dezelfde flat, leerden elkaar via Tinder kennen en worden nu zakenpartners. Marieke Wilms (32) en Maikel Klunder (33) uit Zwolle openen binnenkort broodjeszaak MaMa’s Deli op de Vispoortenplas. Ergens vinden ze het ook wel spannend. “Ik heb zo’n scenario in mijn hoofd dat je een krekelgeluid hoort als we er staan”, zegt Marieke lachend.

“Dankzij Maikel keerde de liefde voor de horeca terug en wist ik zeker dat ik met hem mijn droom wilde verwezenlijken”, zegt Marieke. Tijdens haar studie aan de hotelschool wist ze al dat een eigen zaak wilde runnen. “Dat was mijn stip op de horizon. Maar toen ik zelf in de horeca werkte, had ik niet zoveel met de hiërarchie.” Dus schoolde Marieke zich om en werkte ze in de IT. Totdat Maikel op haar pad kwam, die kok is.

Van snoepwinkel tot broodjeszaak

Zodoende komt hun droom uit, door een voormalige snoepwinkel in hartje Zwolle om te toveren tot Italiaanse lunchzaak. De naam MaMa’s Deli staat niet alleen voor MArieke en MAikel. “Het staat ook voor de liefde, toegankelijkheid en warmte van een Italiaanse moeder met lekker eten”, zegt Maikel. Die moeder wordt dan Nederlands, want in het Italiaans is ‘mama’ met dubbel ‘m’.

Gezamenlijke liefde voor Italië

De gezamenlijke liefde voor het Zuid-Europese land ontstond tijdens hun eerste vakantie in Italië. Om inspiratie op te doen, aten ze in Florence een broodje bij een keten met vijf winkels in dezelfde straat. “Rijen dik staan er voor de deur. Daar worden tot 800 dikbelegde broodjes per dag gemaakt. We vonden het helemaal geweldig en willen in Zwolle iets vergelijkbaars doen.”

Weinig ingrediënten nodig

Maikel heeft de nodige ervaring, want hij werkte als kok vaak in Italiaanse keukens. “Italianen hebben mooie, pure producten. Je hebt weinig nodig om iets moois te maken. Dat spreekt ons aan en willen we ook met onze zaak uitstralen.” Marieke vult aan: “Ik vind het leuk om onder de mensen te zijn en het hen naar de zin te maken, maar uitsluitend gasten bedienen ligt mij niet. Dat was voor mij uitgesloten.”

Geen sausjes

Het tweetal kwam daarom uit op een daghorecazaak, zodat ze ’s avonds eigen tijd hebben. Het wordt vooral een to go-concept waarbij je een ter plekke belegd broodje met bijvoorbeeld Italiaanse vleeswaren, kazen en spreads afhaalt. “Geen sausjes, dat doen ze in Italië ook niet”, zegt Marieke. “En we laten het Italiaanse brood, dat dun, krokant en luchtig is en lijkt op een mix tussen pizza en focaccia, door een bakker maken.” Je kan er overigens ook terecht voor pasta, risotto en koffie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Zo ziet MaMa’s Deli eruit. © MaMa’s Deli.

Niet elke doelgroep

De concurrentie lijkt niet mals. In de nabije omgeving zijn bijvoorbeeld Subway, Vito’s, BackWerk, Hema, Bakker Bart en Food & Beverage Truck bij het Pelserbrugje. “Ik denk dat we elkaar juist kunnen versterken”, vindt Maikel. “Subway en Vito’s hebben heel andere broodjes, een andere stijl en doelgroep. Het is oké als niet elke Zwollenaar hier komt, dan heb je als consument meerdere opties”, vult Marieke aan, die benadrukt dat ze een delicatessenzaak zijn. “Dan geef je ook 9 à 10 euro uit aan een broodje, als je dat wil. We geloven in ons concept, dus we trekken ons niks aan van een ander.”

‘We hebben gezonde spanning’

Nu zijn ze nog liefdespartners, maar straks ook businesspartners. Marieke lacht: “We zijn hier al maanden mee bezig en tot nu toe gaat het goed. Onze kracht is dat we elkaar in onze waarde laten en doen waar we goed in zijn.” Maikel: “We drukken niet onze wil door. We komen er altijd wel uit, net als thuis.” Ergens vinden ze het ook wel spannend, zo’n eigen zaak. Marieke: “Maar ik denk dat het wel goedkomt. We hebben gezonde spanning en zin om nu echt te beginnen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Marieke Wilms (32) en Maikel Klunder (33) van MaMa’s Deli. © indebuurt Zwolle.

Gratis broodje

MaMa’s Deli opent op dinsdag 7 maart de deuren. Goed (en lekker) om te weten: die dag kun je tussen 10.00 en 11.00 uur per persoon een gratis broodje halen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!