Mark de G. doodde zijn boezemvriend in Zwolle en zaagde hem in stukken in zijn badkuip: hogere celstraf, geen tbs

Hij schoot zijn vriend Deniz door het hoofd, beroofde hem, zaagde zijn lijk in stukken en verborg het in de kruipruimte. Voor deze gruwelijke daden moet de 45-jarige Mark de G. uit Zwolle bijna twee jaar langer zitten dan de twaalf jaar waartoe de rechtbank hem eerder veroordeelde. In hoger beroep heeft het gerechtshof wel de eis van tbs laten vallen.