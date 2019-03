Mark Rutte komt naar Zwolle met vaasje

Vaasje

Na de wandeling stopt Rutte bij Brasserie Jansen aan de Nieuwe Markt. Andrea de Lange, eigenaresse van de brasserie, krijgt van Rutte een vaasje om haar te bedanken voor haar harde werk. Waarom De Lange is uitgekozen is niet bekend, een woordvoerder van de VVD was niet bereikbaar. Van Haaf is in ieder geval blij dat Rutte de eigenaresse van Jansen in het zonnetje zet, laat zij in een persbericht weten. ,,We kennen ze allemaal in onze omgeving, de echte doeners. Iemand die het druk heeft, maar altijd oog heeft voor een ander. Die altijd de mouwen opstroopt en het gewoon doet. Zij maken hun buurt, hun provincie en daarmee ons hele land fijner om in te wonen.”