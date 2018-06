Markante Zwolse horecaman Rob Leene overleden

Een grote man met een klein hartje. Rob Leene liet er zelden een misverstand over bestaan als hij het ergens niet mee eens was. De oud-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, regio Zwolle overleed afgelopen dinsdag op 76-jarige leeftijd.

Leene was jarenlang werkzaam in de horeca. Leene kwam vrij toevallig in de horeca terecht. Na de hbs begon hij met een opleiding aan de hotelschool in Maastricht. Hij liep stage bij het bekende Hotel Prinses Juliana in Valkenburg. Het bezorgde hem plezier in het vak. Twee jaar later studeerde Leene af en ging hij fulltime in de horeca werken.

KHN

Op zijn veertigste merkte Leene dat hij steeds langer nodig had om te herstellen van een lange en zware werkdag in de horeca. Hij keek uit naar een bestuursfunctie en kwam in 1982 bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) terecht. Bij de organisatie was hij tot 2006 bedrijfsadviseur in voornamelijk het noorden en oosten van Nederland.

'Gouden tijden'

,,Zo heb ik hem leren kennen", zegt Marc Corporaal van Stadscafé Blij. ,,Rob was 'onze papa'. Hij was echt een soort vaderfiguur voor ons, horeca-ondernemers. Recht door zee. Wij hebben hem destijds gekozen als voorzitter van onze KHN-afdeling." Met hem beleefde de Zwolse horeca 'gouden tijden', zegt Corporaal. ,,Hij had visie. Zei toen al dat we als horeca een inhaalslag moesten maken. Dat er meer lunchzaken bij moesten komen, omdat de tijden zouden veranderen."

Leene gaf ook vorm aan het eerste horecabeleid van Zwolle. ,,Dat sanctiebeleid, al die regeltjes waar we als horeca mee te maken hebben, dat is onder zijn voorzitterschap tot stand gekomen."

Hij was mede daarmee een betrouwbare en goede vertegenwoordiger van de Zwolse horeca naar de gemeente Zwolle toe. ,,Maar ook van Zwolle naar buiten toe. Wij stonden in het land bekend als meest actieve horeca-afdeling. Ik ben wel altijd heel erg door geïnspireerd."

Afscheid

Zes jaar geleden nam Leene afscheid als voorzitter van KHN, regio Zwolle. Exact na de twee periodes van drie jaar die er officieel voor de functie staan. Hij had zelf ervaren 'hoe vervelend het was als de voorman niet vertrekt, omdat hij denkt dat hij onmisbaar is', zei hij destijds tegen de Stentor. ,,Ik wil geen meubilair worden."

'Op het moment dat hij afscheid nam, was hij al een beetje ziek", zegt Hellen Massen, regiomanager van KHN in deze regio. ,,Hij had prostaatkanker. Maar was nog steeds 'up and running'.

Betrokken

Toch bleef hij na zijn vertrek nog uitermate betrokken, zegt Hellen Massen, regionmanager van KHN in deze regio. ,,Dan stond er weer iets in de krant en dan begon ie te bellen en te mailen", zegt Massen. ,,'Hoe ga je dat aanpakken?' Of: 'Daar heb ik ook nog mee te maken gehad'. Hij hield heel goed in de gaten wat er allemaal speelde."

