Marleen treft gouden ring aan tussen muntgeld van collecte in Zwolle: ‘Nog nooit zoiets bij opbrengst gevonden’

Postma is al 12 jaar coördinator van de MS-collecte in Zwolle. ,,Onze collectanten horen aan de deur allerlei persoonlijke verhalen en opmerkingen over deze vreselijke ziekte van het centrale zenuwstelsel. Veel Zwollenaren steunen ons fonds. Maar een gouden ring hebben we nog nooit bij de opbrengst gevonden. Mogelijk is die per ongeluk samen met een handvol munten in de collectebus gegooid. Maar het kan ook bewust als donatie zijn bedoeld, bijvoorbeeld van iemand die niks meer van die ring wil weten. Omdat zo'n ring toch emotionele waarde kan hebben, willen we daar graag meer duidelijkheid over.’’