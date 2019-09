Marnix van Daal nieuwe voorzitter Stichting Metropool Regio Zwolle

Jonge koks van De Leest en De Librije strijden om Nationaal Kampioen­schap

14:39 Sebastiaan Follong van driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen en Femke Klaassen van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle gaan begin volgend jaar de strijd aan tijdens het Nationaal Kampioenschap voor Jonge Koks, tijdens de Horecava in de RAI in Amsterdam.