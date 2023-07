Martijn haalt met Vierdaagse duizenden euro's op tegen alzheimer: 'Prachtig'

Deutsche Bahn neemt Lelylijn op in grootse plannen: ‘Dit legt serieus gewicht in de schaal’

Vanuit Lelystad en Zwolle met de hogesnelheidstrein naar Duitsland reizen. Dat moet uiterlijk in 2050 de realiteit zijn, hoopt Deutsche Bahn. Hoe haalbaar is dit plan, dat de reistijd tussen steden in heel Europa moet verkorten?