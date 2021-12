Martijn Koning uit Zwolle had show al klaar, totdat hij met zijn vader hun állerlaatste schaakpotje speelde

Video Bij PostNL in Zwolle verwerken ze in deze tijd miljoenen kerstkaar­ten: ‘Door corona drukker dan ooit’

Een tekening van een kleinkind voor oma wordt even snel uit de bak gegrist, omdat het maar zo kan dat de machine van PostNL de codering niet herkent. De mensen van het sorteercentrum in Zwolle doen er alles aan de 12 miljoen (!) kaarten per dag vóór de feestdagen bij iedereen thuis te bezorgen. En in coronatijd net wat meer. ,,We leveren een bijzonder moment.”

22 december