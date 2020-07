Martin denkt in Zwolle dé oplossing te hebben voor tekort oplaadplekken elektrische auto, maar vindt de gemeente op z'n weg

De tuinen van Till Ada (85) uit Zwolle vindt iedere dag rust in haar tuin: ‘Dode plantjes zul je hier niet snel tegenkomen’

19 juli Zomer, dé tijd om van de tuin te genieten. In onze nieuwe rubriek De tuinen van Till brengen wij bijzondere, inspirerende tuinen voor het voetlicht én geven we een tuintip. Deze week de tuin van Ada Hage-Schipper (85) in Zwolle. ,,In de tuin gebeurt altijd wat.’’