'Masterchef'-winnaar Estée wint HillBilly Contest op Chefs (R)Evolution in Zwolle

Jonge kokstalenten worden in de wedstrijd uitgedaagd tot bijzondere creaties te komen in het koken op een Big Green Egg. Daarvoor moesten ze zondag met landkaart op pad in de regio om ingrediënten te verzamelen, die ze maandag voor publiek moesten bereiden op de uit de kluiten gewassen barbecue.

Strooker werkte samen met haar souschef Chantal Touzani (25) aan twee gerechten. ,,Het voorgerecht bestond uit drie fases van pompoen", legt Strooker uit. ,,De bloem, een jonge pompoen gegaard in zijn eigen klei en een volwassen pompoen, geserveerd met paddenstoelen die ik hier in de regio heb geplukt. Het hoofdgerecht was kalfslever met rivierkreeft met een crème van gerookte appel en gefermenteerde asperge."

Hoewel Strooker al langer kookt, was het nog geen uitgemaakte zaak dat ze zou kunnen winnen. Althans, dat vond ze zelf. ,,We zijn best competitief en we wilden ons ook bewijzen. Als vrouwenteam in deze mannenwereld. Ik ben echt geen feministe ofzo, maar het voelt wel alsof je je als vrouw altijd meer moet bewijzen. Dus hebben we de lat hoog gelegd. We zijn wel bij onze filosofie gebleven, van pure ingrediënten, maar misschien waren wel wat huiverig of de jury dit toch niet iets teveel poespas vond."