Matrixborden A28 bij Zwolle floepen anderhalf jaar na bizarre botsing eindelijk weer aan

Ruim anderhalf jaar heeft het geduurd, maar de Zwolse A28-afslag Hessenpoort/Ommen is vanaf eind volgende week weer voorzien van werkende matrixborden. Als alles meezit tenminste. De 45 meter lange stellage schitterde vanaf de zomer van 2020 in afwezigheid nadat deze werd geramd bij een bizar ongeval.

Het portaal met matrixborden werd deze week teruggeplaatst. ,,De verwachting is dat hij eind volgende week in gebruik kan worden genomen,’’ laat Rijkswaterstaatwoordvoerster Jenneke Blok weten. Of dit echt gaat lukken is wel nog even spannend. De borden moeten namelijk nog worden aangesloten en getest.

Onder andere van het verloop van de afbouw, de aansluiting en het testen gaat bepalen of de borden inderdaad eind volgende week weer operationeel zijn. Hierbij spelen ook de weersomstandigheden en de verkeerssituatie een rol, legt de woordvoerster uit.

De reparatie van het portaal had nog behoorlijk voeten in de aarde. Naast dat de materiële schade groot was, was de reparatie ook op papier ingewikkeld. Het stuk A28 is ook deel van de Vechtdalverbinding met de N340. Dit betekent dat niet alleen Rijkswaterstaat betrokken was bij de reparatie, maar ook de provincie.

Het gevolg: verschillende aannemers en een gecompliceerde verzekeringskwestie. Hoe groot de financiële schade uiteindelijk was en wie hiervoor aansprakelijk is gesteld kan Blok niet zeggen. ,,Dit gaat buiten ons om via de verzekering.’’

Bizarre botsing

Op 10 juli 2020 gaat het flink mis op de A28. Tijdens werkzaamheden van Rijkswaterstaat raakt een chauffeur van aannemer Gebroeders Van der Lee het portaal met een openstaande laadbak van 32.700 kilo. De cabine met de chauffeur klapt op de weg en de bestuurder wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

Volledig scherm Op de A28 ging het op 10 juli 2020 flink mis. Een chauffeur reed met een op laadbak tegen het portaal van de matrixborden op. © Stefan Verkerk

Bij de klap loopt het voertuig flinke schade op en raakt het portaal volledig ontzet. De botsing mondt uit in een samenloop van omstandigheden waardoor de gevolgen van het voorval op de A28 nog altijd merkbaar zijn. Zo mogen automobilisten op het stuk nog altijd niet harder rijden dan 80 kilometer per uur. Ook is op de weg de spitsstrook tussen de afslag en afslag Zwolle Zuid dag en nacht open.

Doordat op het stuk camera’s ontbreken zijn de spitsstroken nog altijd open en is de snelheidslimiet van kracht. De maatregelen geldden ook terwijl de weg tijdens de lockdowns nagenoeg verlaten was. Tot frustratie van veel weggebruikers.

Het tot voor kort ontbrekende portaal is dus teruggeplaatst, woensdagnacht werd deze weer op staanders boven de weg gehangen. Hoewel deze naar verwachting vanaf volgende week weer kan worden gebruikt, blijft de snelheidsbeperking op de A28 nog wel even van kracht. Hiervoor moeten de nieuwe camera’s zijn geïnstalleerd. Naar verwachting is dit in augustus het geval. Dan kunnen weggebruikers op de A28 bij de Zwolse afslag Hessenpoort/Ommen het gaspedaal na ruim twee jaar eindelijk weer stevig intrappen.