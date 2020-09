Matthias M. (43) in beroep tegen straf voor doden Steenwijker Halil Erol

Video Studenten onder corona-vergroot­glas: alarmbel­len gaan af in Zwolle, maar ‘hier is het anders’

18 september Studenten blijken in veel steden een belangrijke bron bij corona-besmettingen. De recente ontwikkelingen in (vooral) het westen van het land zetten studenten in Zwolle op scherp. ,,Maar onze activiteiten blijven doorgaan, op 1,5 meter.’’