Maxima opent, in groene jurk, de Zwolse Bio-beurs

Olympisch klei­dui­ven­schut­ter John Pierik (68) uit Zwolle overleden

19:53 De Zwolse speelautomatenhandelaar en Olympisch kleiduivenschutter John Pierik is zondag op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Pierik voorzag de horeca in de binnenstad en de regio van fruitmachines en had verstand van zakendoen. ,,Recht was recht en krom was krom."