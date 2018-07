Maxx Vastgoed moet huurder terugbetalen

Het ging om een huurder die in 2016 een woning aan de Kromme Jak in Zwolle betrok via Maxx Vastgoed. Volgens Maxx was het huis speciaal voor hem gezocht en gevonden maar de huurder beweert dat Maxx het huis al in portefeuille had en daarmee (ook) in opdracht van de verhuurder werkte. Daarom wilde hij later zijn bemiddelingskosten terug. De wet bepaalt dat dit 'eten van twee walletjes' niet mag en volgens de kantonrechter in Zwolle was dat hier het geval.

Maxx Vastgoed is een grote speler op de huurmarkt met alleen al in Zwolle zo'n duizend objecten in portefeuille. Het bedrijf is de afgelopen maanden in nog drie rechtszaken over bemiddelingskosten in het ongelijk gesteld. Die zaken speelden in Utrecht, Groningen en Leeuwarden waar het bedrijf ook actief is.

Transparant

Eigenaar Sylvio Ekkel van Maxx Vastgoed is het niet eens met de uitspraak van de Zwolse kantonrechter, maar omdat hoger beroep niet mogelijk is moet hij zich erbij neerleggen. Hij bestrijdt het beeld dat zijn bedrijf voortdurend rechtszaken verliest. ,,Tegenover deze zaken staan evenveel zaken die wij gewonnen hebben.'' Hij zegt juist na de aanscherping van de regelgeving rond bemiddelingskosten in 2016 'nog transparanter' om te gaan met de manier waarop kosten in rekening worden gebracht. ,,Als mensen reageren op een woning die wij in opdracht van de verhuurder verhuren berekenen we niets. Dat geldt in 80 procent van de gevallen. Maar als wij voor mensen op zoek gaan naar geschikte woonruimte op basis zijn daar uiteraard wel kosten aan verbonden. Onze mensen springen dan op de fiets om woonruimte te bekijken, fotograferen en beoordelen voor onze klanten. Dat leggen we ook allemaal goed vast.''

Problemen