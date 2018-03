Mbo’ers in het hbo: ze komen wel, maar blijven ze ook?

Video Spoeddebat over Zwols miljoenentekort zorguitgaven

14 maart Wethouders Eefke Meijerink (PvdA) en Ed Anker (ChristenUnie) moeten vrijdagavond verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het miljoenentekort in de zorguitgaven over 2017. Oppositiepartijen Swollwacht, SP en GroenLinks hebben dit spoeddebat aangevraagd.