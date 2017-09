McDonalds Zwolle wil McDelivery

Sjoerd-Jan Feenstra, eigenaar van vijf McDonalds restaurants in Heerde, Kampen en Zwolle, wil ‘liefst morgen al’ beginnen met McDelivery. ,,Onze vestiging in het centrum van Zwolle is er klaar voor. Of we de bestellingen uitserveren, aangeven aan automobilisten in de McDrive of meegeven aan iemand van UberEATS, maakt voor ons geen verschil.”