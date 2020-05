Meander Bigband komt met swingend zomernummer: ‘Iedereen kan wel wat vrolijkheid gebruiken deze dagen’

Eerste sportsbar in Zwolle moet plannen bijstellen vanwege coronavi­rus: ‘Straks een inhaalslag maken’

5 mei Het Europees kampioenschap voetbal, Olympische Spelen, de Formule 1 in Zandvoort. Geen beter moment dan dit voorjaar om een sportsbar te openen, de eerste in Zwolle bovendien. Mark Betting - die van Sally O’Briens - had de opening zorgvuldig uitgekiend. Tot de coronacrisis roet in het eten gooide.