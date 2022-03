Meau, Selah Sue en deze rappers komen naar Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle

VIDEODe eerste namen van de dertigste live-editie van Bevrijdingsfestival Overijssel zijn bekend: onder andere zangeressen Meau en Selah Sue en de rappers/zangers Snelle (uit Deventer), Typhoon (uit Zwolle), Kraantje Pappie en Donnie maken op 5 mei hun opwachting tijdens het gratis toegankelijke festival in Park de Wezenlanden in Zwolle.

Het Bevrijdingsfestival Overijssel lijkt op 5 mei weer in Park de Wezenlanden te kunnen doorgaan met tienduizenden bezoekers. Vanwege de coronapandemie werden de vorige twee edities volledig online gehouden. Met jaarlijks zo’n 130.000 bezoekers streeft het festival naar een ‘divers programma’.

Buitenlandse gast

Op het hoofdpodium, dat met Hanzestrohm een nieuwe hoofdsponsor heeft, treedt een aantal grote namen op. Zo scoorde Meau afgelopen jaar een grote hit met Dat Heb Jij Gedaan en is Donnie - tevens Ambassadeur van de Vrijheid - met zijn mix van hiphop en het Nederlandse lied erg populair. Zwollenaar Typhoon en Deventenaar Snelle staan op het podium in hun ‘eigen’ provincie, maar er is ook een buitenlandse gast. De Belgische singer-songwriter Selah Sue, geboren als Sanne Putseys, komt naar Zwolle.

Kraantje Pappie staat 5 mei ook op het podium. Voor de editie van 2020 werd zijn komst naar Zwolle aangekondigd, maar door corona kon het festival dat jaar niet doorgaan. Ook onder meer Davina Michelle, Lucas & Steve, Duncan Laurence en DI-RECT zouden dat jaar komen, maar zij komen de komende editie niet. ,,We hebben gekeken of deze artiesten nu weer een optie zijn, maar de wereld ziet er natuurlijk heel anders uit en we willen aansluiten bij de actualiteit”, zegt festivaldirecteur Annemien Brugging.

Entreegeld

De forse prijsstijgingen van dit moment hebben impact op de doorgang van de bevrijdingsfestivals, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Van de 14 festivals start Groningen dit jaar met een pilot waarbij entreegeld wordt gevraagd.

Op de andere podia bij het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle worden dit jaar ook de liefhebbers van rock, punk en het Nederlandse levenslied met respectievelijk Paceshifters (uit Wijhe), Hang Youth en Sophie Straat bediend. Daarnaast krijgt opkomend talent uit de regio met onder meer Minka (uit Deventer), Zwollenaar Piet Junior en de band Cloudsurfers de kans om zich op de Sena Performers Stage te presenteren aan het grote publiek.

Kwetsbare vrijheid

Zoals ieder jaar staat Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei stil bij het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat. ‘Dit jaar is het pijnlijk duidelijk geworden dat vrijheid, democratie en de rechtstaat lang niet altijd vanzelfsprekend zijn. Tijdens het festival zal er dan ook uitgebreid stil worden gestaan bij de oorlog in Oekraïne’, aldus de organisatie.

Naast de reguliere optredens is er ook een inhoudelijk programma met als jaarthema ‘Vrijheid in Verbondenheid’. Bij het Wereldpaviljoen kunnen bezoekers met elkaar in gesprek gaan over vrijheid, een theatervoorstelling bezoeken, samen dichten of een workshop volgen. De Familieweide staat in teken van ‘ontdek de wereld van morgen’. Kinderen komen daar op een speelse manier in aanraking met verschillende thema’s gericht op duurzaamheid.

Jonge ambassadeurs

Komend jaar zijn er bij het bevrijdingsfestival voor het eerst Ambassadeurs Junior. Jongeren van zestien tot en met twintig jaar worden als ambassadeur bij het festival betrokken om samen na te denken over toekomstige vrijheidsthema’s en hoe het festival zich de komende jaren moet ontwikkelen.

Op de website is de hele line-up en het programma van Bevrijdingsfestival Overijssel te vinden. Via deze site is het vanaf nu ook mogelijk om tickets te kopen voor de Press & Guest Area, waar je het festival als VIP kunt beleven, of om je aan te melden als vrijwilliger.

Geen optie

De organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel verwacht dit jaar een festival zonder coronabeperkingen. Een online-festival is volgens directeur Brugging geen optie meer. ,,Het publiek zit daar na een paar jaar met corona niet op te wachten. De samenleving gaat weer open en mensen willen bij elkaar komen. Daar krijg je energie van.”

Op Bevrijdingsdag is er ook een ander festival in Zwolle, waarvoor het wel noodzakelijk is om een ticket te kopen. Het festival Dance4Liberation is komend jaar voor het eerst bij de Wijthmenerplas. Ruim 30.000 bezoekers kunnen hierbij aanwezig zijn. Er is een ‘Hardstyle Area’ en op het hoofdpodium staan van 12.00 tot 23.00 uur onder meer Bizzey, Bram Krikke, Emma Heesters, Flemming, Kris Kross Amsterdam en Ronnie Flex.

Volledig scherm Festivaldirecteuren Emma Quilligan en Annemien Brugging (rechts) kijken in 2018 terug op een bijzonder geslaagd Bevrijdingsfestival in Zwolle. © Frans Paalman