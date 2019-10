Medewerker (51) Dinoland Zwolle gewond door steekvlam; park korte tijd ontruimd

Update & videoThemapark Dinoland in Zwolle is vanmiddag korte tijd ontruimd geweest na een brand op het terrein. Een patatwagen in het park vatte vlam. Een medewerker van het park is met brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bij het verwisselen van een gasfles ontstond een steekvlam met de brand tot gevolg. Getuigen zeggen twee harde knallen te hebben gehoord. De gewonde medewerker. een 51-jarige man van de facilitaire dienst, was in eerste instantie niet aanspreekbaar. Hij is met eerste- en enkele tweedegraads brandwonen naar het ziekenhuis in Groningen gebracht en kwam later weer bij kennis, meldt een woordvoerster van het park.

Volledig scherm Van de foodtruck op het park is weinig over © Stefan Verkerk

Druk

Bij Dinoland passeerden vandaag voor de brand uitbrak 1.600 mensen de kassa. Vanwege de herfstvakantie is het druk in het park, waar alles om dino’s draait. Het is niet bekend hoeveel mensen er op het moment van de brand nog aanwezig waren. Iedereen moest het park verlaten. De evacuatie verliep naar behoren.

Nadat de bezoekers ongeveer een half uur buiten hadden gestaan mochten ze weer naar binnen. Bij terugkeer in het park kreeg iedereen ter compensatie een drankje aangeboden.

Volledig scherm Door de brand in de foodtruck ontstond flinke rookontwikkeling. © Eddie Klunder

Flinke knal en zwarte rook

Bezoeker Niels Bloemberg uit Hoogeveen vertelt dat de ontruiming rustig verliep. ,,Er was wel wat paniek maar het weglopen ging niet paniekerig.” Een andere bezoeker, Jan Henk Koning zegt dat hij een flinke knal hoorde en zwarte rookwolken zag. ,,Mijn jongste zoon schrok er wel van. Wij stonden op dertig, veertig meter afstand. In eerste instantie dachten we dat we naar een hoek van het park gebracht zouden worden waar het vuur niet was, maar uiteindelijk moest het park toch ontruimd worden.”