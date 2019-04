Medewerkers granaatcafé Bruut doen mee aan horeca-oefening politie Zwolle

Die oefening was gepland en een follow-up op de oefening van vorige week. ‘Ze hebben tot doel de samenwerking tussen de horecabedrijven en politie verder te verbeteren’, aldus Riemer van Beem, teamchef politieteam Zwolle in een schriftelijke reactie. ‘Elkaars procedures worden besproken en geoefend om bij daadwerkelijke situaties in het horecagebied gezamenlijk, adequaat en doeltreffend op te kunnen treden. Dit in het belang van de veiligheid van het uitgaanspubliek en alle personen die tijdens uitgaansavonden werken in het horecagebied.’