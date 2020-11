Medische drone ziekenhuis Isala vliegt vanaf morgen tussen Meppel en Zwolle: 3 jaar lang testvluchten

Het Isala ziekenhuis in Zwolle experimenteert komende maanden met een ‘medische drone’ tussen de vestigingen in Zwolle en Meppel. Donderdag vindt een demonstratievlucht plaats.

Bloed voor onderzoek doet er nu 45 minuten over de weg, tussen Meppel en Zwolle. Het onbemande en van afstand bestuurbare vliegtuigje heeft geen last van files of bochten, verkeerslichten en flitspalen. Die kan dat in de helft van de tijd. Winst dus! Goed voor het onderzoek, goed voor de patiënt.

Of het allemaal pure winst is, moet nog blijken, Isala gaat komende drie jaar testen met het toestel tussen Meppel en Zwolle. Dat gebeurt voor het eerst in ons land. Die gele drone gaat vliegen boven relatief dunbevolkt gebied, over een afstand van zo’n 15 kilometer. Hij moet de vlucht zelf kunnen uitvoeren, maar wordt op afstand wel in de gaten gehouden. Als het moet, kan de ‘piloot op de grond’ ingrijpen.

G-krachten

Klaas Henk van der Steege van het Isala Klinisch Chemisch Laboratorium onderzoekt of bloedmonsters ook daadwerkelijk op deze manier vervoerd kunnen worden. ,,We willen onderzoeken of factoren als temperatuur, trillingen, g-krachten of de hoogte waarop je vliegt van invloed kan zijn. Zo willen we vaststellen of dit alternatief net zo goed is als het vervoer over de weg.”

Veilig

Bij de testvluchten staat veiligheid voorop, zegt ANWB-woordvoerder Marcus van Tol. ,,We vliegen sowieso niet bij slechte weersomstandigheden.’’ Als de drone in de lucht is, moeten andere vliegtuigen uit de buurt blijven.

De demonstratievlucht donderdag is een soort van startschot. Tot halverwege volgend jaar zullen regelmatig testvluchten plaatsvinden tussen Meppel en Zwolle. Het toestel zal in eerst instantie niet tot aan het ziekenhuis vliegen, dat gebeurt pas later.

Randstad

Als de testvluchten tussen Zwolle en Meppel een succes blijken, dan verplaatst het onderzoek zich naar stedelijker gebied. De Randstad, bijvoorbeeld. Waar verkeer een nog veel meer een vervelende factor kan zijn. ,,Zo wordt het steeds spannender en kunnen we uiteindelijk kijken of we medische materialen aan boord kunnen nemen", zegt Van Tol.

100 meter

De drone is speciaal voor dit doel ontwikkeld en heeft een spanwijdte van 2,4 meter. De ANWB, die ook traumahelikopters en ambulancehelikopter vliegt, voert de vliegoperatie uit. Het toestel zal op een hoogte van ongeveer 100 meter vliegen, met een snelheid van 75 kilometer per uur. Het apparaat is elektrisch aangedreven.

Het initiatief heet officieel ‘Medical Drone Service’ en is een samenwerkingsverband van onder meer ANWB, PostNL, ziekenhuizen Isala, Erasmus MC uit Rotterdam en Sanquine.

Volledig scherm © Medical Drones Services

