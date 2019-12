Medische fouten leidden vorig jaar tot 17 ziekenhuisdoden in Oost-Nederland: ‘Zorgwekkend’

Defensie moet erbij komen na vondst levensge­vaar­lijk ‘geknutseld’ vuurwerk in woonwijk Zwolle: ‘Goeie god, wie doet zoiets?’

20 december De schrik zit er goed in bij bewoners van de Van den Tyverbelt in Zwolle-Zuid na de vondst van 168 kilo extreem zwaar vuurwerk in een opslagbox in een appartementencomplex. Het vuurwerk bleek zo gevaarlijk, dat de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) inschakelde om alles weg te halen en op een veilige plek tot ontploffing te brengen. ,,Dit is doodeng.”