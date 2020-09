‘Medische technologie is ook mooi vak voor vrouwen’

Bruidegom die trouwde in natuurge­bied Zwolle moet voor de rechter komen

9:50 De rechtbank buigt zich binnenkort over een trouwfeest in een beschermd natuurgebied bij Zwolle. Het bruidspaar had om toestemming gevraagd, maar kreeg die niet. Toch ging het feest in de Noorderkolk vorig jaar door. De bruidegom en de ceremoniemeester hadden beter moeten weten, stelt justitie nu.