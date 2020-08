Meedenken over hoe Zwolle er over 10 jaar uitziet: ‘Nu heb je de kans, dus doe je zegje’

Omgevingsvisie, dat klinkt als een ver-van-mijn-bedshow

Niet dus. Het is een overkoepelend plan van de gemeente Zwolle, waar in de toekomst zo’n beetje elke ontwikkeling aan wordt gewogen. Of het nou een nieuwbouwwijk is, een zonnepark, een woontoren of de inrichting van een park: altijd zal worden teruggegrepen op wat in de omgevingsvisie staat.