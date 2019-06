Meepraten over opvallend bouwplan: 1300 huizen erbij in hartje Zwolle

Tempo maken

Dinsdag 2 juli is de beurt aan omwonenden om hun inbreng te leveren. Ook willen de partijen uitleg geven over hoe het proces nu verder gaat. Normaal gesproken bereidt de gemeente een gebiedsvisie voor, in dit geval nemen de marktpartijen die klus voor rekening. Ze willen een beetje tempo maken, omdat de woningnood hoog is. Partijen die onder meer meewerken zijn deltaWonen en Nijhuis Bouw. Vanuit het gemeentebestuur is wethouder Ed Anker betrokken bij de ontwikkelingen. De inloopbijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in het restaurant van Driezorg aan de Gombertstraat 350.