Meer boodschappen nodig voor Zwolse kerstpakketten

Tijdens de decemberactie krijgen minder bedeelde Zwollenaren iets extra's voor de feestdagen. Dat is tien jaar geleden zo ontstaan in de Koningskerk en bereikte vorig jaar - met 2550 pakketten en achthonderd vrijwilligers - een voorlopig hoogtepunt. Sinds vorige maand is 't geheel ondergebracht in een stichting, vertelt Van der Herberg. ,,We kregen zoveel giften binnen, dat het niet meer op naam van de kerk kon. We groeiden echt uit ons jasje.''