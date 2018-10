Meer bushaltes in Stadshagen, rondje Assendorp verdwijnt uit Zwolse stadsdienst

video Zwolse opa van Hans Davidson vanuit Dalfser werkkamp naar Westerbork

6:15 Op de Joodse kalender staat vandaag Jom Kipoer, ofwel Grote Verzoendag. Voor de 72-jarige Joodse Zwollenaar Hans Davidson is het een dag van bezinning. Want 76 jaar geleden, op zaterdag 3 oktober 1942, werden vanuit heel Nederland Joden in veewagens en treinwagons weggevoerd naar kamp Westerbork.