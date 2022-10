Meer coronapatiënten in regionale ziekenhuizen: ‘Wij volgen de landelijke trend’

Onderhande­lin­gen over grond gaan moeizaam, aanpak N337 loopt vertraging op: ‘Kunnen niet starten’

De aanpak van de N337 bij Olst loopt minimaal een jaar vertraging op. De provincie Overijssel wilde in 2023 beginnen met de aanleg van de rotonde bij De Meente, maar de instantie heeft de benodigde gronden nog niet in handen. Onderhandelingen over de lappen grond zijn tot dusver niet succesvol, waardoor Overijssel niet aan de slag kan op de dijk tussen Deventer en Zwolle.

