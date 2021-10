Meer donoren sinds nieuwe wet: ‘Maar er is nog een lange weg te gaan’

Drie jaar terug was Besijn (64) lovend over de nieuwe wet, nu is de voormalig huisarts wat kritischer. ,,Het is een goede ontwikkeling, maar we moeten niet denken dat het grote tekort aan donoren hiermee is verholpen.” De Epenaar onderging in 2013 een longtransplantatie in België. ,,Nederland kende een wachtlijst van 2,5 jaar. Vanwege een kleine hartafwijking werd ik daarvoor bovendien geweigerd. Via mijn netwerk als huisarts hoorde ik over de optie naar België te gaan. Binnen zes maanden was ik geopereerd aan de hartafwijking en had ik twee nieuwe longen. Die verhuizing redde mijn leven.”