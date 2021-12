Meer geld naar Bevrijdingsfestival Overijssel, tegenvaller voor Zwolle Unlimited, Kattegat en Edelweiss

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmet­tings­cij­fers in Oost-Nederland lopen toch weer op (na een hoopvol begin van de week)

De besmettingscijfers lopen weer op in de regio. Waar het begin van de week de kaart hoopvol geel-oranje begon te gloren, duiken de meeste gemeenten nu toch weer in het (donker)rood. In alle veiligheidsregio's werden meer positieve testen gemeld dan het weekgemiddelde.

16 december