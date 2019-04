Meer herrie, meer licht: buren rangeerterrein Zwolle vrezen voor gevolgen uitbreidingsplannen

video Chihuahua Kaylie overleden door verwondin­gen na aanslag met molotov­cock­tail in Zwolle

15 april Chihuahua Kaylie, het hondje dat zwaargewond raakte bij de brand die werd gesticht in een woning aan de Berkumstraat in Zwolle, is na ruim twee weken overleden aan haar verwondingen. Bewoner Lourens Dinkelberg hoopt dat zijn emotionele Facebookbericht over de dood van zijn lievelingshondje er voor zorgt dat de daders snel worden opgepakt.