Meer hulp na een hartinfarct, met dank aan een Zwolse cardioloog

video Danste Zwolle op de vroegste nederzet­ting van de stad?

17:42 Als jonge scholier dansend op de eerste schooldisco in X-Ray had huidig stadsarcheoloog Michael Klomp het niet kunnen bevroeden: eens zou hij onder die dansvloer diep in de bodem graven op zoek naar sporen van de vroegste historie van de stad.