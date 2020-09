Meer IC-capaciteit voor ziekenhuizen in regio voor eventuele tweede corona-golf

update Typhoon opent wijnfair 'Het Land van Oak’ om eenjarig bestaan Wijnbar Oak in Zwolle te vieren

13:36 Begin april stond het huilen hem nader dan het lachen door de coronasluiting, maar eigenaar Pieter Blaauwhof van Wijnbar Oak zat de afgelopen maanden niet bij de pakken neer. Sterker nog: ,,We bestaan nog, ondanks corona zijn we 1 jaar open en dat gaan we vieren!” Met ‘Het Land van Oak', een wijnfair op het Gasthuisplein in Zwolle. Niet 1 maar 3 dagen lang masterclasses, proeverijen, muziek en wijn.