Meer ouderen overlijden door valpartij, de beste remedie is toch in beweging blijven

Zwolse Kimberley (11) toert door het hele land met musical ‘Annie’: ‘Ik moest huilen van vreugde’

4 december Zwolle is een musicalster rijker. De 11-jarige Kimberley Zomerdijk reist als een van de weeskinderen in de musical ‘Annie’ het hele land door. Afgelopen zondag speelde ze de première voor 1400 man in Breda. ,,Geweldig!!”