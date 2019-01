Meer ruimte en betere verblijven bij kinderboerderij in Park de Wezenlanden

De dierenboerderij in het park valt samen met die in Park Eekhout onder de Stichting Kinderboerderijen Zwolle. ,,We hebben bij onze boerderij in Park de Wezenlanden een wat oudere stal staan, die we wat willen opwaarderen’’, zegt beheerder Miranda Felix. Niet dat de boel op instorten staat, maar er zijn wel wat mankementen die de moeite van het verhelpen waard zijn. De schotten bij de dierenverblijven worden bijvoorbeeld vervangen. ,,Omdat we nu merken dat de dieren soms toch wat last van tocht hebben’’, legt Felix uit. ,,Ook hopen we meer daglicht naar binnen te laten schijnen. In de ramen zit nu een soort van gewapend glas. Dat willen we vervangen. Overdag lopen de dieren wel buiten, maar het is prettig dat ze als ze in de stal zijn ook voldoende daglicht krijgen. Nu is het er vrij donker.’’