Meer studenten kiezen voor Windesheim

Zwolse Arjan weet het dankzij matrixbord zeker: Tine houdt van hem

16:42 Het was de hamvraag: Gaat ze met me mee naar Parijs of niet? Tine van Oene had haar vriend Arjan Karel meermaals gezegd: ,,Ik ben al vaker door mannen gevraagd om mee te gaan naar Parijs, maar ik ga maar één keer en dat is met mijn geliefde.''