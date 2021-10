Meer woningen, meer verkeer, meer ellende. Dat is wat inwoners van Holtenbroek vrezen

In Holtenbroek houden ze hun hart vast. Met de mogelijke bouw van 280 nieuwe woningen langs het Zwarte Water wordt het nog drukker in de Zwolse wijk. En de verkeersoverlast is al zo groot, zo oordeelt een aantal bewoners. Een actiegroep zamelt sinds kort handtekeningen in om de woningbouw van tafel te krijgen. Zoals zaterdag in het winkelcentrum.

De actiegroep tegen verkeersoverlast Holtenbroek heeft over aandacht niet te klagen. Met hun protestborden zijn ze deze zaterdagmiddag ook moeilijk te missen in het winkelcentrum van Holtenbroek. ‘Het volk mort’ staat er te lezen. Op de statafel liggen een handtekeningenlijst en flyers waarop de wijk staat afgebeeld met pijlen die de weinige (drie) uitvalswegen markeren.

Volgens hun berekeningen komen er met de plannen voor woningbouw en een hotel in de Zwarte Waterzone elke dag 1500 verkeersbewegingen bij, terwijl de wijk nu al dichtslibt. ‘Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid? Voor ons woongenot? Voor het milieu?’ vraagt de actiegroep zich hardop af.

Die bestaat deze zaterdag uit Rene Dinkelberg en Arie Tuinman, de laatste getooid met protestshirt. Een derde kompaan ontbreekt. Ze bestaan nog maar kort en werken samen met actiegroep Groen Holtenbroek die vanuit een andere invalshoek ageert tegen de geplande woningbouw. De PvdA is zaterdag aanwezig om dezelfde reden.

Remmen

Een dame, op de fiets, zet gretig haar handtekening. Ze woont in de Beethovenlaan, die uitkomt op het winkelcentrum, en werkt bij Cibap aan de Zwarte Waterallee. ,,Je moet heel goed opletten, want automobilisten letten niet op jou. Het is wildwest, ze snijden je continu af. Ik vul altijd enquêtes van de gemeente in, maar het is alleen maar erger geworden. Iedereen parkeert lukraak en is te beroerd om te lopen”, uit de vrouw haar ongenoegen. ,,Ik maak zo vaak mee dat het maar net goed gaat, ik ben blij dat ik goede remmen heb.”

Een andere vrouw benadrukt hoe lastig het oversteken is nabij het winkelcentrum. Ze weet nog niet of ze de actiegroep steunt en neemt de flyer mee naar huis ter overdenking. Actievoerder Rene Dinkelberg wijst naar de straat, waar een geparkeerd busje ter hoogte van de snackbar de boel aardig vast laat lopen. Het illustreert volgens hem dat het veel te druk is in de wijk en dat de geplande nieuwe woningen in de uiterwaarden van tafel moeten. ,,Ontsluiting van de Zwarte Waterzone is voorzien via de Palestrinalaan. Maar als het daar te druk is, gaan mensen naar snellere alternatieven zoeken en door de wijk heen jagen. Dan is het wachten op aanrijdingen”, zo ziet Dinkelberg voor zich.

Fysiek

Het is de tweede dag dat ze in het winkelcentrum staan. Voor zaterdag zaten ze op 300 handtekeningen, onder meer via petitie.nl. Daar zijn er zaterdag 100 bijgekomen, stelt Dinkelberg na afloop. ,,Tijdens corona kon dit niet. Door fysiek aanwezig te zijn horen we wat er leeft onder de bevolking. We willen ook de scholen erbij betrekken, alleen al langs de Bachlaan zitten er zes. De verkeersdrukte bij het Deltion College is algemeen bekend”, zegt Dinkelberg die daardoor overdag zijn auto aan het Straussplein (zijn woonadres) niet kwijt kan.

De handtekeningen zullen met een ludieke actie worden overhandigd aan de gemeente Zwolle. Wanneer is nog onbekend. Volgende week heeft de actiegroep hierover een gesprek met de gemeente.