Meer zeldzame diersoorten duiken op in Zwolle

Overvolle treinen tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen zorgen voor klachtenre­gen

20:23 Treinreizigers tussen Zwolle en Leeuwarden/Groningen klagen steen en been over overvolle treinen. Reizigersorganisatie Rover meldt dat de twee trajecten afgelopen vier maanden steevast in de top tien stonden met de meeste klachten over uitpuilend materieel. Vooral de vroegtijdige afkoppeling van treinstellen in Zwolle leidde tot onbegrip bij reizigers.