Meer zelfvertrouwen voor kinderen dankzij jubilerend Playing for Success dat in Zwolle begon

Zwollenaar Jan Nijhuis was tien jaar geleden een van de initiators van Playing for Success in Nederland en hij is nog altijd bij het project betrokken. ,,Het is in Engeland begonnen. Toenmalig premier Tony Blair was groot voorstander van het project, dat was bedoeld om jonge kinderen onder andere bij te spijkeren op ict-gebied’’, blikt Nijhuis terug. Het is dan ook geen toeval dat de mensen achter de Playing for Success-leercentra in Nederland vele malen op bezoek zijn geweest bij Engelse voetbalclubs als West Ham United en Arsenal. Op het hoogtepunt kende Engeland 160 leercentra.