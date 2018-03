Meer zicht op lastpakken in horeca met app voor Zwolse portiers

Lastpakken in het Zwolse uitgaansleven komen sneller in beeld dankzij een app die portiers en café-eigenaren binnenkort in gebruik nemen. In de app deelt horecapersoneel gegevens en foto's van klanten die na misdragingen een waarschuwing (gele kaart) of horecaverbod (rode kaart) hebben gekregen.