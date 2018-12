Meerdere auto’s vernield in Zwolle, verdachte aangehouden

video Hedon is decor van nieuwe videoclip De Staat, met grote invloed van Zwolse lichttech­ni­cus

19:00 Frontman Torre Florim van De Staat had de videoclip van de nieuwe single Mona Lisa al helemaal in zijn hoofd. Aan lichttechnicus Martijn Deenen uit Zwolle was de taak om dat idee tot uitvoer te brengen. De clip is opgenomen in zijn vaste podium Hedon. Naar tevredenheid van zanger-gitarist Florim: ,,We hadden mazzel dat Martijn erbij was. Hij heeft echt wel iets extra's toegevoegd.”