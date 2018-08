Meerdere baantjes schoolslag blijkt een opgave voor kinderen, ook 1,5 jaar na diploma B

Auto's razen over Twistvliet­pad in Zwolle... en dat is een fietspad

6:01 Bewoners van het Twistvlietpad in Zwolle hebben er schoon genoeg van. Steeds vaker zien ze auto's over de weg rijden. Terwijl het een (brom)fiets- en voetgangerspad is. Politie en gemeente zien nog geen probleem, maar zijn alert.