Meerdere betogingen tegen avondklok gepland in Zwolle vanavond, advies aan winkels: sluit om 18.00 uur

updateTegenstanders van de coronamaatregelen bereiden in Zwolle demonstraties voor. Op sociale media is onderlinge verdeeldheid over de manier van betogen, maar wordt veelvuldig aangezet tot rellen en vernielingen. Burgemeester Peter Snijders laat weten ‘de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden’ en zo nodig in te grijpen. Ondernemers in het centrum krijgen het advies om de deuren om 18.00 uur te sluiten.

Tientallen inwoners van Zwolle overleggen in appgroepen en via andere sociale media over demonstraties in onder andere de binnenstad en Holtenbroek. Een deel van de demonstranten laat onomwonden weten uit te zijn op rellen. Het plunderen van supermarkten wordt geopperd, net als het vernielen van gebouwen en het ‘naar beneden halen’ van het kunstwerk De Glazen Engel in hartje Zwolle.

Meubilair van straat, winkels dicht

Op social media circuleert het bericht dat in de binnenstad op last van de gemeente Zwolle al containers worden weggehaald, rekening houdend met mogelijke ongeregeldheden. Ondernemersfonds Zwolle Fonds heeft alle leden een bericht gestuurd om voor de zekerheid bebording, afvalbakken, bezorgfietsen en terrasmeubilair veilig binnen te zetten. ,,Om het zekere voor het onzekere te nemen, want wij kunnen ook niet goed inschatten hoe serieus het is’’, zegt binnenstadsmanager Aukje Grouwstra van Zwolle Fonds.

Ze stuurt eind van de middag een tweede mail uit aan de ondernemers in de binnenstad, met het advies om uit voorzorg de deuren om 18.00 uur te sluiten. ,,Zodat personeel ook nog veilig naar huis kan.’’

Ook de gemeente zelf heeft ondernemers een mail gestuurd met de ‘dringende vraag’ spullen op te ruimen ‘die geschikt zijn voor eventuele vernielingen of het toebrengen van letsel’.

Burgemeester: ‘Onacceptabel’

Burgemeester Snijders laat in een reactie weten dat wordt ingegrepen als het in Zwolle tot niet vreedzame protesten leidt. ,,Op dit moment zijn er stevige maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen. Ik snap dat niet iedereen het daarmee eens is. Ook al ben je het oneens met deze maatregelen, het gebruik van geweld zoals we dit weekend gezien hebben in andere steden, is onacceptabel’’, aldus Snijders.

,,We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en hebben hierover doorlopend contact met onze veiligheidspartners. Daarbij komen we sneller naar een moment toe waarin er versoepelingen mogelijk zijn als iedereen zich aan de regels houdt. Het is lastig, dat weet ik. Maar we doen dit voor onze kwetsbaren in de samenleving. Respecteer daarom de avondklok en blijf thuis.”

Volledig scherm Oproep om maandagavond in Zwolle te demonstreren tegen de avon(d)klok. © De Stentor

Uit beelden die worden gedeeld en uit berichten op sociale media wordt duidelijk dat Zwollenaren zondag aanwezig waren bij de betogingen in Amsterdam. Hooligangroepen spreken over een ‘coalitie’ tussen ‘supporters’ van verscheidene voetbalclubs, waaronder PEC Zwolle, die zich in de hoofdstad tegen undercoveragenten keerden.

Harde kern

Leden van deze ‘harde kern’ discussiëren op onder andere Telegram ook mee over demonstraties in de eigen stad. Daarbij roept een deel van hen de betogers juist op om niet te plunderen, maar zich te richten op ‘de overheid en de politie’. ‘Blijf van winkels af’, wordt gesteld.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Potentiële betogers wisselen tips uit om aan (zwaar) vuurwerk te komen, maar ook over de locatie van bewakingscamera’s. Door de vele discussie over welke plek in Zwolle de juiste is, wordt ook door sympathisanten hardop de vraag gesteld of er überhaupt mensen komen opdagen vanavond.

De Jumbo-supermarkt aan de Veemarkt in Zwolle laat weten al om 19.00 uur de deuren te sluiten, vanwege mogelijke rellen in de stad.

Post by JumboZwolle Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.