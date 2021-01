Meerdere docenten besmet: ook examenklassen van middelbare school Zwolle blijven paar dagen thuis

Jaemy P. bekent rol bij liquidatie­po­ging drugsoor­log Zwolle, maar komt voorlopig vrij

28 januari De 34-jarige Jaemy P. uit Zwolle mag zijn rechtszaak op vrije voeten afwachten. De man bekende eerder dat hij de chauffeur was bij een liquidatiepoging in de Zwolse wijk Holtenbroek. De schietpartij in oktober 2019 kwam voort uit de Zwolse drugsoorlog, een slepend conflict tussen twee groepen vermeende drugscriminelen. De hoofdrolspelers blijven in de cel.