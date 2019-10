Meerderheid Oost-Nederland wil rookverbod op terrassen

Een meerderheid van de inwoners van Oost-Nederland wil een rookverbod op terrassen. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas in opdracht van LocalFocus.

Overijssel is de enige provincie in de lijst waar een absolute meerderheid (54,1%) van de inwoners voor zo’n verbod is. Flevoland volgt op de tweede plaats met 49,7%, Gelderland staat derde met 49%.

50,9% wil rookverbod

Gemiddeld genomen is dus 50,9% van de inwoners van deze drie provincies voor een rookverbod op terrassen. Van de ondervraagden in deze provincies heeft 12,8% geen mening en is 36,3% tegen een rookverbod.

Drenthe is tegen

Landelijk liggen de gemiddelden als volgt: 46,3% wil een rookverbod op terrassen, 40,1% is tegen en 13,6% heeft geen mening. In Drenthe is het verzet tegen een rookverbod op terrassen het grootst: nog geen 32% vindt dit een goed idee, 57,3% is tegen.

Uit de Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat ruim 22 procent van de volwassenen in Drenthe rookt, waar het landelijke gemiddelde op 20,5 procent. Een aantal van hen is momenteel bezig om 28 dagen niet te roken in het kader van Stoptober.

Laatste rookplek

Afgelopen week deed de Hoge Raad rookruimtes al in de ban, waardoor het terras nog de enige horecaplek is waar kan worden gerookt. Horecaondernemers bepalen zelf of daar mag worden gerookt.

Volgens de antirook-organisatie Clean Air Nederland kiezen steeds meer ondernemers voor een rookvrij terras, omdat hier vraag naar is vanuit hun gasten.