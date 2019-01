Meerderheid wil huizen in uiterwaarden Zwarte Water

Hoewel vriend en vijand het erover eens zijn dat deze zijde van het water een opknapbeurt moet krijgen, ligt het voornemen om (een nog onbekend aantal) woningen buitendijks te laten verrijzen nogal gevoelig. PvdA en SP zijn faliekant tegen de huidige opzet. Ze zetten vraagtekens bij het verdwijnen van groen en de veiligheid van buitendijks wonen. PvdA’er Mart oude Egbrink spreekt van een ‘onheldere visie met onderbelichte consequenties’. ,,De vraag is of je wel moet willen bouwen in de uiterwaarden. We kunnen niet anders dan tegen stemmen.’’ SP-leider Brammert Geerling voegt daaraan toe dat er volgens hem in de wijk geen draagvlak is voor hoogbouw en dat een financiële onderbouwing mist. Ook coalitiepartijen Swollwacht en GroenLinks stellen niet ongevoelig te zijn voor de kritische argumenten rond buitendijks bouwen, maar vooralsnog vinden zij dat dit het opstellen van een concreet plan niet in de weg hoeft te staan.