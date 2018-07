Meest onveilige fietsplek in Zwolle is nek-aan-nekrace

Deltion start met eerste opleiding e-commerce

10:03 Het Deltion College in Zwolle start komend jaar de eerste mbo-opleiding e-commerce in Nederland. Het gaat om een leerwerktraject waarbij de studenten in dienst zijn van een bedrijf en één dag per week naar school gaan. Ze richten zich op alles wat met de online verkoop van diensten en producten heeft te maken.