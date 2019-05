Meeting voor mannen in vernieuwde Zwolse kapel

Vertel, wat staat er op het programma?

,,Ten eerste is het geweldig dat we in die vernieuwde kapel terecht kunnen. Net klaar. Ik heb overal in de regio gekeken, maar die Theodorakapel leent zich perfect voor een bezinning op ons man-zijn. We beginnen om 14 uur. Ik interview Nathan Vos. Hij is hoofdredacteur van het blad Zin en verloor zijn broer David door zelfdoding. Hij is ook van de stichting Man o Man en schrijft boeken over de lastige positie van mannen. Want er is wel iets aan de hand. In Nederland sterven jaarlijks zo’n 1300 mannen aan zelfdoding, tegen ongeveer 500 vrouwen. Maar volgens de officiële cijfers zijn vrouwen twee keer zo vaak depressief. Dus ja. Daaruit kan je al de conclusie trekken dat mannen minder vaak hulp zoeken.’’